Il centrocampo dell'Inter della prossima stagione potrebbe subire un profondo restyling. I nerazzurri non vogliono farsi trovare impreparati nel caso della (probabile) cessione di Calhanoglu, possibile partente così come come Asllani e Frattesi. Lo sottolinea oggi il Corriere dello Sport che identifica le certezze in Barella, Sucic, Mkhitaryan e Zielinski, voglioso di rilancio dopo un primo anno nerazzurro ricco di problemi e infortuni.

I tre nomi caldi in entrata sono quelli di Ederson, Frendrup e Rios. "Neanche a dirlo il prototipo ideale è quello di Barella, da sempre capace di proiettarsi in avanti e inserirsi con qualità, ma anche capace di strappare il pallone agli avversari, inseguire l’uomo e impostare l’azione in rapidità. - si legge - Un profilo che alla lunga potrà assomigliare al sardo è quello di Sucic".