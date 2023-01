La Ternana fiuta il colpaccio ed è pronta a sferrare l'assalto. Gli umbri hanno deciso di puntare con decisione su Sebastiano Esposito, rientrato all'Inter dal prestito infelice all'Anderlecht e ora alla ricerca di una nuova squadra per concludere la stagione. In questo momento dalla Serie A nessun club si è mosso con convinzione, per questo la Ternana crede di potercela fare e sta spingendo per convincere l'attaccante classe 2002 ad accettare la destinazione in cadetteria. In tal senso, mercoledì è in agenda un incontro con l'Inter a cui prenderanno parte il direttore sportivo Luca Leone e il presidente Stefano Bandecchi. Il tempismo in certe operazioni è tutto e a Terni ne sono consapevoli.