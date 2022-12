Ieri il Corriere dello Sport ha avanzato l'ipotesi di un ritorno di Beppe Marotta alla Juventus, stanco delle difficoltà riscontrate con la proprietà dell'Inter e stuzzicato dall'idea di avviare un nuovo progetto a Torino. In realtà ad oggi L'AD nerazzurro non ha ricevuto alcuna chiamata dal club bianconero e non sta valutando alternative. La stessa società di Viale della Liberazione è serena, perché il manager ha rinnovato recentemente il suo contratto con l'Inter fino al 2025 e non ha mai manifestato alcuna forma di insofferenza.

Allora, perché si è tornati a parlare di un ritorno alla Juventus di Marotta? Semplicemente è una corrente di pensiero creatasi presso la Exor, dove si lavora per la ricostruzione del direttivo in ottica futura, in attesa di capire dove condurrà l'indagine in corso. Non è un caso se i problemi sono iniziati proprio dopo l'addio del manager varesino, sostituito da quel Fabio Paratici che risulta uno dei principali attori nello sconquasso finanziario del club. Serve pertanto una figura come Marotta, o chi per lui, per ripristinare certi equilibri. Almeno questa è la riflessione in corso negli ambienti bianconeri.

Ad oggi comunque non c'è stato alcun contatto ma da qui ai prossimi mesi non è escluso che questa idea possa concretizzarsi in un'offerta ufficiale. Poi, starà all'AD Sport nerazzurro decidere se rispondere a quella telefonata oppure tenere fede al contratto fino al 2025 con l'Inter.