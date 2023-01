Un altro giovane talento è in procinto di lasciare la florida cantera dell'Inter. Dopo Willy Gnonto, che tre anni fa rifiutò la proposta di accordo triennale dei milanesi per andare a giocarsi le sue carte allo Zurigo tra i professionisti, ora, secondo quanto appurato da FcInternews.it, è pronto a spiccare il volo Alessandro Ciardi, trequartista 15enne che con i nerazzurri quest'anno ha messo assieme otto presenze nel campionato Under 17 condendole con tre gol e due assist. Il ragazzo, che non era ovviamente legato all'Inter da un contratto da pro, ha deciso di sposare il progetto del Salisburgo per i prossimi tre anni.