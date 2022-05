Lacrime che hanno tradito un'emozione inattesa. Ieri sera Paulo Dybala non è riuscito a rimanere freddo di fronte alla manifestazione di affetto da parte del pubblico dello Stadium nella serata che doveva vedere Giorgio Chiellini grande protagonista e che invece ha coinvolto emotivamente anche l'argentino. Il quale, facendo seguito al pianto sul rettangolo di gioco, ha voluto ringraziare pubblicamente i tifosi bianconeri il giorno dopo. Momento toccante che comunque non avrà effetto sulle decisioni della Joya per il proprio futuro.

Ad oggi l'Inter rimane una pista privilegiata, nonostante le richieste di gran parte del popolo juventino che non vorrebbe vederlo mai con addosso i colori dei più acerrimi rivali. Il discorso con Beppe Marotta verrà riattivato nei prossimi giorni, al termine del campionato, dopo due incontri già avvenuti. Dybala stesso sarà a Milano lunedì prossimo per la partita di addio di Samuel Eto'o e non è escluso che con lui ci sia anche l'agente Jorge Antun. Sul piatto c'è sempre un triennale da 7 milioni con opzione per il quarto anno, proposta gradita dal classe '93 che ha come alternativa principale il sondaggio da parte dell'Atletico Madrid (un paio di conference call). Quelli dalla Premier League continuano a non entusiasmarlo e il Paris Saint-Germain non è ancora sceso in campo seriamente per lui. Per quanto concerne la Roma, risulta solo un sondaggio di una ventina di giorni fa e nulla più.