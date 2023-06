Davide Frattesi lo ha fatto capire in modo piuttosto chiaro che la sua prima scelta è il trasferimento all'Inter. Una volontà ricambiata dal club nerazzurro e da tempo lavora sul classe '99 romano e negli ultimi giorni aveva raggiunto un'intesa di massima con il Sassuolo per il trasferimento del ragazzo a Milano: 25 milioni di euro più il cartellino di Samuele Mulattieri, valutato intorno ai 7-8 milioni di euro.

Negli ultimi giorni però la situazione è un po' cambiata perché Il dg degli emiliani, Giovanni Carnevali, approfittando dell'interesse cresciuto intorno a Frattesi, ha alzato la posta chiedendo di arrivare a una valutazione complessiva di 40 milioni contropartita compresa. Valutazione che non soddisfa i nerazzurri che avevano già stabilito con il Sassuolo la loro.

E adesso che succede? La situazione si è un po' raffreddata perché in Viale della Liberazione non c'è intenzione di partecipare ad aste e il messaggio al Sassuolo è chiaro. C'è da aggiungere che il Milan non è ancora entrato in gioco e non è detto che debba accadere mentre la Roma, una volta sistemato il bilancio entro il 30 giugno, potrebbe farsi avanti approfittando anche della percentuale di ricavo che otterrebbe dalla cessione di Frattesi e che nel suo caso si tradurrebbe in uno sconto significativo.

Nel frattempo, mentre l'agente di Mulattieri è a Milano in attesa di capire quello che accadrà (trasferimento al Sassuolo non necessariamente legato a Frattesi), in casa nerazzurra si registra una frenata che potrebbe fare il gioco di Simone Inzaghi, il quale continua a preferire Sergej Milinkovic-Savic.

E se il Sassuolo continuasse a mantenere la propria posizione sulla valutazione di Frattesi non è escluso che l'Inter decida di virare sul serbo la cui valutazione paradossalmente sarebbe inferiore, pur se con un ingaggio più alto.