Tra i giocatori che a giugno andranno a scadenza di contratto in casa Inter c'è anche uno dei protagonisti della scorsa e dell'attuale stagione: Edin Dzeko. Negli ultimi giorni era emersa l'ipotesi di un rinnovo per l'attaccante bosniaco, ma ad oggi in Viale della Liberazione non è un discorso prioritario come quello di Milan Skriniar. Se ne riparlerà eventualmente in primavera, anche se la separazione appare scontata (proseguirà la strategia di riduzione degli stipendi) e il classe '86 ex Roma ne è consapevole. In tal senso, stanno già arrivando i primi sondaggi dall'estero, precisamente dalla MLS e dall'Arabia ma Dzeko vorrebbe disputare un'altra stagione in Europa prima di accettare proposte alternative.