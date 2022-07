In attesa di una scintilla, di una sterzata vincente. Per il momento non ci sono grandi novità relative alla questione Paulo Dybala, ma chiaramente tutto potrebbe cambiare qualora dovesse arrivare un’offerta ufficiale al giocatore. Secondo quanto filtra infatti Jorge Antun e i suoi collaboratori sono a Torino per questioni di lavoro, mentre il giocatore si allena da solo. Nonostante l’impasse l’Inter resta davanti alle altre per il semplice fatto che al momento nessun altro ha fatto pervenire un’offerta concreta al ragazzo e a chi ne cura gli interessi (una cosa sono gli apprezzamenti e le manifestazioni di possibile interesse, un’altra è iniziare per davvero una trattativa, cosa che Napoli e Roma potrebbero eventualmente fare a breve).