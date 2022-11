Facundo Colidio, dopo l’ottima stagione al Tigre, ha attirato su di sé gli occhi di svariati club, in Europa, ma soprattutto in Sud America. In particolare, come reso noto da TNT Sports, il Racing Avellaneda punta con forza al giovane attaccante di Rafaela. Ma c’è di più: l’allenatore della squadra, Fernando Gago, ha già parlato per esplicitargli il proprio apprezzamento. Con un contratto in scadenza nel giugno del 2023 l’Inter e il ragazzo dovranno trovare presto una soluzione che accontenti tutte le parti in causa.