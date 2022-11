Tra i prospetti più interessanti di tutto il calcio sudamericano c’è sicuramente Carlos Alcaraz, centrocampista 19enne del Racing de Avellaneda che tanto sta facendo bene con l’ex squadra di Diego Milito e Lautaro Martinez. Sebastian Lopez, l’agente del calciatore, in esclusiva per FcInterNews, tesse le lodi del suo assistito: “Parliamo di un ragazzo giovane, con molto talento. La sua dote migliore è la mentalità vincente, che è sempre stata in risalto. Pensi che a 17 anni, quando affrontò il Flamengo al Maracanà, in una sfida terminata ai rigori, fu lui a spronare i suoi compagni più esperti: ha sempre avuto un’enorme personalità”.

E quali sono le sue caratteristiche sul campo?

Ha un fisico possente, alto 183 centimetri, con molta massa muscolare. Sa farsi valere e lavora sempre per migliorare. È un box to box, attacca gli spazi, segna di testa, ha nelle sue corde il passaggio filtrante. Può svilupparsi e migliorare ancora, ovviamente”.

Per queste caratteristiche, a quale calciatore famoso può essere accostato?

“In generale direi a Toni Kross, per l’Italia potrei nominarle Nicolò Barella”.

Su Alcaraz è forte l’interesse di parecchi club.

“Assolutamente, è un calciatore dal futuro assicurato: piace in Bundesliga e Premier League. Ma pure in Portogallo e in Italia”.