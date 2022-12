L'Inter c'è e ha già avuto modo di parlarne con gli agenti. Ma nelle ultime ore c'è stato un passo significativo del principale concorrente dei nerazzurri, il Bayern Monaco . Alla ricerca dell'erede di Robert Lewandowski, i bavaresi hanno prospettato a Thuram un quinquennale da 6 milioni netti a stagione. Cifra importante, che i nerazzurri non potrebbero pareggiare, così come l' Atletico Madrid altrettanto interessato. Entrambi metterebbero sul piatto al massimo 4 milioni più bonus . Ci sono poi Aston Villa e Newcastle , che potrebbero pareggiare o avvicinare l'offerta del Bayern.

Strada spianata per i tedeschi? Presto per dirlo, perché l'attaccante classe '97 non ha ancora accettato. Vuole riflettere bene sul proprio futuro, fare la scelta giusta e il tempo gioca a suo favore. L'Inter non è ancora tagliata fuori, il progetto è attraente e Thuram due estati fa aveva già sposato la causa nerazzurra prima di infortunarsi.

Ma rispetto ad allora il suo valore è aumentato e si sono accorti di lui diversi club alto spendenti. Intanto, il Bayern è passato dalle intenzioni ai fatti.