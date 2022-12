Fino all'estate scorsa e a qualche settimana fa in Viale della Liberazione avrebbero aspettato con trepida impazienza un'offerta importante per Robin Gosens, tra i possibili giocatori in uscita sull'altare del bilancio. Dopo tutto, il tedesco era passato dal soffrire la concorrenza dell'inarrestabile Ivan Perisic a quella del sorprendente Federico Dimarco, patendo oltre tutto un ritardo di condizione che ne sconsigliava l'impiego. E arrivando a perdere il treno per il Mondiale in Qatar causa scarso minutaggio. Tutti ingredienti di un piatto amaro, che lo avevano spinto a valutare seriamente un addio anticipato all'Inter.

Ma nel calcio le cose cambiano rapidamente e oggi Gosens non è più candidato alla cessione come prima. Il duro lavoro e la crescita della fiducia lo hanno riportato vicino ai fasti bergamaschi, le ultime amichevoli lo hanno visto protagonista e finalmente con la gamba giusta per giocarsi il posto con Dimarco. Simone Inzaghi è pronto a rilanciarlo, la società non pensa più a venderlo e ha ritrovato la stessa fiducia che l'aveva accompagnata lo scorso gennaio, quando decise di investire circa 25 milioni, bonus compresi, per prelevarlo dall'Atalanta.