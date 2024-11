Seduta intensa ieri ad Appiano Gentile, alla quale ha partecipato anche Hakan Calhanoglu, tornato in gruppo come da programma. L'elongazione all'adduttore sinistro rimediata con la Roma è ormai alle spalle e il turco, salvo sorprese, sarà convocato per il Venezia. Il turco, così come Acerbi, dovrebbe partire dalla panchina per poi entrare in campo nella ripresa per staccare il tagliando in vista di Arsenal e Napoli. Lo conferma il Corriere dello Sport.

Con Calha in campo cambia tutto: lo sottolinea il quotidiano romano, che ricorda come senza il turco anche il collaudato modo di giocare dei nerazzurri è meno fluido del solito. Calhanoglu non è soltanto un regista illuminato, ma anche un elemento di fondamentale equilibrio per la fase difensiva. E allora Inzaghi gioisce non poco per il suo ritorno: qualche minuto domani sera, poi maglia da titolare con Arsenal e Napoli, di nuovo titolare a poco più di due settimane dall'infortunio dell'Olimpico.

Per domani, invece, la sfida per il ruolo di regista - secondo il Corsport - dovrebbe riguardare Asllani (recuperato anche lui) e Zielinski, con uno tra Barella e Mkhitaryan verso un iniziale turno di riposo.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro.



