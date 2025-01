Simone Inzaghi recupera anche Mehdi Taremi a due giorni dal derby della Madonnina. Nella seduta andata in scena oggi, al 'Bper Training Centre' di Appiano Gentile, l'attaccante iraniano, che aveva dato forfait prima della sfida di Champions contro il Monaco per un affaticamento agli addominali, si è allenato in gruppo al pari di Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi, già al lavoro con i compagni di squadra da ieri.

Gli unici indisponibili per la stracittadina contro il Milan di domenica sera restano, dunque, Joaquin Correa e Raffaele Di Gennaro.

