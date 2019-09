London calling. Gli oltre 30 gol nell'anno solare 2019 hanno riacceso l'interesse del West Ham per Gabriel Barbosa, legato all'Inter fino al 30 giugno 2022 è attualmente in prestito fino al 19 dicembre al Flamengo. I brasiliani vorrebbero acquistarlo a titolo definitivo, ma l'Inter ha detto no alla prima proposta da 15 milioni di euro. I nerazzurri partivano da 20 ma i recenti exploit e la convocazione in nazionale hanno alzato la posta ad almeno 25 milioni cash. Una cifra importante e attualmente fuori dalle possibilità del club rubro-negro. Ecco perché il ritorno in Europa può diventare realtà per Gabigol. Dicevamo delle difficoltà del Flamengo a spendere 20-25 milioni cash per il cartellino di un giocatore.

Problematiche reali e che complicano i piani del club di Rio, a differenza degli Hammers che ci stanno pensando concretamente e appaiono pronti a entrare in azione. Per i londinesi il prezzo non sarebbe un problema e Gabigol potrebbe provare in Premier League a prendersi la ribalta europea solo sfiorata con Inter e Benfica e mai conquistata. Una pista dunque da tenere d'occhio e seguire con attenzione nelle prossime settimane. Il richiamo di Londra potrebbe, infatti, affascinare Gabigol e convincerlo a tornare in Europa. Questa volta per essere protagonista e non meteora.

