"Abbiamo Carlos Augusto che ci piace molto da quinto, ma allo stesso tempo l'anno scorso abbiamo scoperto che faceva bene anche il vice Bastoni ma avevamo preso Buchanan che era valido. Senza di lui vogliamo prendere un altro giocatore utile per fare quel ruolo. E' un'urgenza che c'è ma non ci fa perdere il sonno, anche Acerbi può farlo". Così Simone Inzaghi, oggi in conferenza nella sede di Viale della Liberazione, ha risposto a una domanda sulla ricerca da parte dell'Inter di un nuovo braccetto sinistro invece che di un esterno, alla luce dell'infortunio di Tajon Buchanan. Lo stesso Piero Ausilio, giorni fa, aveva reso noto tranquillamente l'identikit del prossimo obiettivo riducendo e non poco il raggio d'azione.

Ovviamente i nomi accostati ai nerazzurri sperano di gran lunga quelli presi in considerazione, ma lo stesso allenatore ha confermato che quelli che stanno girando ultimamente sui media vengono effettivamente presi in considerazione. E come sempre accade in questi casi, ci sono prime e seconde, se non terze scelte. Secondo quanto filtra dalla sede nerazzurra, il nome di Mario Hermoso non va assolutamente depennato. L'idea che la proprietà sia contraria al suo arrivo perché troppo in là con gli anni non corrisponde a verità, perché lo spagnolo è appena 29enne e garantisce molti anni di qualità ed esperienza. Non è un caso se l'area tecnica lo consideri l'ideale completamento del pacchetto difensivo, nonché il giocatore più pronto all'uso nell'immediato.

L'ex Atletico Madrid ha un solo, grande problema: il costo. Perché lo stipendio che, legittimamente da parametro zero, si aspetta stona non poco con le politiche societarie e con il margine a disposizione nel costo squadra. Perciò il motivo per cui Hermoso non è ancora un giocatore dell'Inter è essenzialmente economico. Se poi, come emerso nelle ultime ore, il giocatore fosse disponibile a ridurre notevolmente le sue aspettative di stipendio allora il discorso diventerebbe decisamente più concreto. Servirà ancora qualche giorno per capire chi occuperà quella casella alle spalle di Alessandro Bastoni: Hermoso rimane davanti a tutti per gradimento, ma potrebbe non essere sufficiente.