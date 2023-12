Arrivano dall'Argentina dichiarazioni importanti da parte di Claudio Echeverri, la stella del River Plate appetito da club di mezza Europa tra i quali l'Inter: il Diablito non rinnoverà il suo contratto coi Millonarios. Sono andate in fumo le trattative intavolate nelle ultime settimane col suo agente Enzo Montepaone, visto che non si è accordo né sul prolungamento né sul valore della clausola di rescissione fissata attualmente a 25 milioni di euro ma che il club intendeva alzare.

E ieri, da Santiago del Estero, dove il River Plate ha festeggiato la conquista del Trofeo de Campeones sul campo del Rosario Central, Echeverri ha confermato a TNT Sports che l'avventura col River è agli sgoccioli: "Non rinnoverò il mio contratto. Resterò ancora sei mesi o un anno qui. È stato un anno molto intenso, molto bello anche per via della Sudamericana, del Mondiale… Ma non ero soddisfatto, avevo tanta voglia di giocare qui, la speranza di giocare più minuti. Purtroppo non ho potuto farlo". Parole che suonano come musica alle orecchie dei tanti club da tempo sulle sue tracce, nerazzurri compresi.

