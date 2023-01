Pochi giorni fa era circolata la voce che voleva il Feyenoord interessato al ritorno di Stefan de Vrij già a gennaio, ipotesi remota anche solo per il fatto che il centrale olandese, in scadenza di contratto con l'Inter a giugno, vuole rimanere a Milano almeno fino al termine della stagione. Un ritorno a Rotterdam del classe '92 è però complicato anche a gennaio e il motivo lo spiega l'allenatore del Feyenoord, Arne Slot, intervistato da AD: "Non possiamo mai avvicinarci agli stipendi che i giocatori guadagnano ancora nei migliori club. Ecco perché i nomi di De Vrij e Wijnaldum sono assolutamente irrealistici al momento. Semplicemente impossibile arrivare a loro. Ma in qualche modo in futuro dobbiamo essere in grado di attrarre giocatori che hanno vinto titoli altrove".