Il futuro di Kerim Alajbegović potrebbe essere sempre più vicino alla Serie A, con diversi club italiani pronti a contendersi il giovane talento bosniaco.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il classe 2007 — attualmente di proprietà del Bayer Leverkusen e reduce dall’esperienza al Salisburgo — sarebbe finito nel mirino di Roma, Inter e Napoli. Nelle ultime settimane i contatti si sarebbero intensificati, con la Roma che avrebbe già ottenuto un primo via libera dai Friedkin per provare ad affondare il colpo.

La concorrenza però resta forte. L’Inter segue il profilo con attenzione, così come il Napoli, che al momento sembrerebbe il club più attivo: gli azzurri avrebbero già avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore, illustrando il progetto tecnico e raccogliendo segnali incoraggianti.