L'Inter di Andrea Zanchetta non vuole saperne di fermarsi e dopo l'Arsenal in Youth League fa secca anche la Fiorentina di Daniele Galloppa a domicilio, un 2-0 perentorio che permette ai nerazzurri l'aggancio a quota 21 proprio ai gigliati, a meno uno dalla nuova coppia di vetta Milan-Lazio di un campionato Primavera 1 estremamente combattuto. Su un campo impossibile, che causa anche qualche imprecazione ai giocatori stessi, l'Inter gioca una partita davvero sorniona, approfittando di una Fiorentina che a parte un breve lampo a inizio ripresa non crea mai presupposti seri per fare del male ad Alessandro Calligaris. Colpendo poi prima col neoentrato Matteo Spinaccè che con un bolide da fuori trova il vantaggio, poi con la conclusione di istinto e potenza di Gabriele Re Cecconi che chiude i conti a sette dal novantesimo. Successo meritato e legittimo, adesso il motore dell'Under 20 viaggia a pieni giri.

IL TABELLINO

FIORENTINA-INTER 0-2

MARCATORI: 68' Spinaccè, 83' Re Cecconi

FIORENTINA: 22 Leonardelli; 26 Kouadio, 25 Elia, 17 Romani, 31 Scuderi (57' 27 Balbo Vieira); 8 Harder(81' 6 Gedelevicius), 21 Deli (67' 16 Keita), 10 Ievoli; 36 Caprini, 9 Tarantino (81' 24 Braschi), 28 Bertolini (57' 73 Presta),.

In panchina: 1 Vannucchi, 2 Turnone, 5 Sadotti, 6 Gudelevicius, 7 Lamouliatte, 15 Evangelista, 37 Angiolini.

Allenatore: Daniele Galloppa

INTER: 1 Calligaris; 2 Aidoo, 24 Re Cecconi, 5 Alexiou, 2 Cocchi; 16 Venturini, 4 Zanchetta (88' 8 Zarate), 7 Berenbruch; 25 Zouin (64' 27 Pinotti), 9 Lavelli, 10 Quieto (64' 11 Spinaccè).

In panchina: 21 Zamarian, 6 Maye, 13 Kangasniemi, 17 Motta, 19 Della Mora, 22 Tigani, 28 Romano, 29 Topalovic.

Allenatore: Andrea Zanchetta.

Arbitro: Ancora. Assistenti: Rastelli-Robilotta

Note

Ammoniti: Scuderi (F), Bertolini (F), Ievoli (F)

Corner: 4-1

Recupero: 1°T 1', 2°T 3'.

LIVE MATCH

93' - FISCHIA ANCORA, RIEN NE VA PLUS AL VIOLA PARK! GRANDE VITTORIA DELL'INTER CHE SUPERA 2-0 LA FIORENTINA E AGGANCIA I VIOLA A QUOTA 21!

93' - Ultimi istanti di gioco, azione finale per l'Inter che reclama un tocco di mano.

91' - Tre minuti di recupero iniziati.

89' - Spinaccè a un soffio dal gol ciliegina, palla calciata quasi all'altezza del dischetto del rigore che termina alta.

88' - Finisce la partita di Zanchetta, in campo Zarate.

87' - Fiorentina che prova una reazione finale, tiro di Caprini fermato da Alexiou.

IL GOL DI RE CECCONI: Una performance da migliore in campo coronata col suo primo gol stagionale, a suggello di una splendida giornata. Il difensore centrale prova un primo tiro su azione di corner trovando una respinta, ma poi piomba sul pallone vagante calciando da fermo un missile che lascia intontito Leonardelli.

83' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!!! GAAAAAAAAAAAAAAABRIIIIIELEEEEE REEEEEEEEEEEEEE CEEEEECCOOOOONIIIII!!!

83' - Flipper in area viola, conclude Cocchi servito da Berenbruch con una rovesciata che trova l'opposizione di Leonardelli.

81' - Galloppa si affida a Gedelevicius e Braschi, fuori Harder e Tarantino.

78' - Cocchi prova a servire Lavelli, pallone anticipato e mandato in fallo laterale.

76' - Colpo di testa di Harder su corner, la palla attraversa l'area poi viene spazzata da Zanchetta.

74' - Berenbruch prova l'assolo in avanti, poi appoggia per Cocchi il cui tiro viene murato. L'azione però prosegue con un colpo di testa di Berenbruch sul quale Leonardelli compie una parata decisiva.

73' - Galvanizzato dal gol, Spinaccè guida l'offensiva nerazzurra, sventata dal rientro di Caprini.

IL GOL DI SPINACCÈ: Il neoentrato cambia la partita con una grandissima conclusione a giro e di potenza dalla distanza, Leonardelli beffato da un rimbalzo maligno non può nulla.

68' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!! MAAAAAATTEEEEEEOOOOO SPIIIIINAAACCEEEEEEEE!!!!!

68' - L'Inter guadagna il primo corner del match.

67' - Arriva il momento di Keita nella Fiorentina, fuori Deli.

66' - Berenbruch prova il tiro, tradito da una zolla: palla fuori.

66' - Sbaglia Berenbruch, che calibra male il passaggio per Aidoo e si dispera.

64' - Alexiou si butta bene su un calcio di punizione, il colpo di testa del capitano finisce fuori di poco.

63' - Primi cambi per Zanchetta: in campo Spinaccè per Quieto, Pinotti prende il posto di Zouin.

63' - Ammonito Ievoli, reo di un fallo su Berenbruch che lo aveva saltato.

62' - Possibile chance per Zouin il cui cross però non è calibrato bene col pallone che termina sul fondo.

61' - Ievoli si guadagna un fallo da Zouin, che non è molto convinto della scelta di Ancora.

59' - Prova a uscire l'Inter con Re Cecconi, il cui cross viene spazzato dalla difesa in fallo laterale.

57' - Cambia Galloppa: fuori Scuderi, apparso in difficoltà, e dentro Balbi. In campo anche Presta per Bertolini.

56' - Calcia Romani, fosse stato rugby sarebbe stata una conclusione da tre punti ma qui non ci sono i pali alti...

55' - Fallo di Cocchi su Harder, punizione per la Fiorentina da posizione pericolosa.

54' - Adesso la Fiorentina preme, Inter in affanno sulla difensiva. Poi Scuderi commette fallo su Aidoo permettendo ai ragazzi di Zanchetta di togliersi un po' di pressione.

52' - Ancora pericolo per la Fiorentina, Caprini servito da Harder punta il secondo palo ma manda fuori con Calligaris immobile.

51' - Arriva la prima vera parata del match, ed è di Calligaris che risponde al tiro di Romani di controbalzo dopo che Aidoo aveva chiuso bene su Tarantino dopo un liscio di Alexiou che aveva visto scappare via Bertolini.

50' - Cocchi mette in mezzo, Leonardelli segue la traiettoria e para comodo a terra.

47' - Ancora Tarantino prova a rendersi pericoloso, stavolta è Re Cecconi che chiude.

46' - Assist di tacco per Tarantino, anticipato da Alexiou che manda in fallo laterale.

14.03 - L'Inter batte il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

14.01 - Le due squadre riemergono dagli spogliatoi per l'inizio del secondo tempo.

HALFTIME REPORT - Molto tatticismo, poche le emozioni. Su un campo irregolare in diverse zone, Fiorentina e Inter giocano in maniera decisamente accorta, tra cambi di fronte e soluzioni interessanti che però non fruttano pericoli particolari per i due portieri. I padroni di casa hanno provato ad alzare i ritmi a ridosso della chiusura della frazione di gioco, non andando però oltre un paio di tiri fuori misura.

46' pt - Puntuale arriva il duplice fischio di Ancora che decreta la fine del primo tempo: Fiorentina e Inter vanno a riposo sullo 0-0.

45' - Ci sarà un minuto di recupero.

42' - Cross di Caprini che attraversa l'area per poi finire dopo un paio di rimpalli a Ievoli che calcia di prima intenzione mandando alto.

42' - Fiorentina che si fa più insistente in questo finale, tiro di Tarantino murato dalla difesa.

40' - Secondo Ancora Cocchi non riesce a tenere il pallone il campo, il terzino però ha qualcosa da ridire in merito.

39' - Ci prova ancora la Fiorentina con Deli, il cui tiro da lontano stavolta finisce a pochi centimetri dalla porta.

38' - Tenta la stoccata dalla lunga distanza Caprini, pallone che finisce molto lontano dalla porta di Calligaris.

35' - Aidoo si prende un rischio di troppo in disimpegno, poi rimedia alleggerendo su Calligaris.

34' - A Lavelli manca quel pizzico in più per mettere la zampata su un bel pallone, blocca Leonardelli.

33' - Zouin si invola sulla destra e cerca Lavelli, fermato da Romani. Interessante la prova del giovane attaccante.

33' - Sul corner successivo, Deli non arriva per poco su un pallone interessante.

32' - Calligaris rischia un patatrac grossolano, valutando male un pallone che finisce col colpire di testa verso la porta. Aidoo preferisce il corner ad ulteriori guai.

30' - Zanchetta! Grandissima chance per l'Inter col centrocampista che arriva sulla spizzata di Lavelli ma arriva troppo indietro col corpo e spara alto.

29' - Altro fallo e altro giallo per la Fiorentina: sul taccuino finisce Bertolini per un pestone su Quieto.

28' - Scuderi in ritardo su Zouin, Ancora ammonisce il giocatore viola.

27' - Tarantino controlla bene un pallone, poi però serve una sorta di siluro a Caprini che non può arrivarci mai.

25' - Fallo di Aidoo, punizione per la Fiorentina sulla quale però l'Inter si disimpegna bene ed esce palla al piede.

22' - Prova la zingarata in avanti Re Cecconi, steso da Deli poco oltre la metà campo.

19' - Brivido per Leonardelli che non trattiene un pallone di Berenbruch proveniente da destra, Elia libera anticipando Lavelli.

19' - Ancora Tarantino a terra nel tentativo di un dribbling, nuovamente l'arbitro Ancora lo invita a rialzarsi.

16' - Con grande mestiere, Re Cecconi chiude la strada a Scuderi accompagnando il pallone fuori.

13' - Lancio di Zouin per Venturini che prova il cross ma viene murato da Ievoli. Sfortunato il giocatore dell'Inter che si vede rimpallare addosso la palla prima di finire sul fondo.

12' - Scuderi si divincola bene tra i difensori avversari, poi prova un cross troppo profondo per tutti che finisce sul fondo.

10' - Tarantino deve uscire dal campo dopo che si sono resi necessari i soccorsi.

9' - Cade Tarantino contrastato da Alexiou in area, per Ancora non c'è rigore e anzi arriva un rimbrotto per l'attaccante viola.

8' - Subito Zanchetta a incitare i suoi, in particolare Cocchi invitato a giocare senza paura.

6' - Alexiou spazza via un insidioso cross, primo corner per la Fiorentina. Difesa che spazza sul cross, poi Zouin parte in contropiede.

4' - Annotazione sul terreno di gioco del Viola Park, che in alcune zone presenta qualche gibbosità.

3' - Possesso palla per l'Inter sulla propria terza linea.

2' - Re Cecconi sale a metà campo per contrastare Tarantino fallosamente, punizione per la Fiorentina.

13.00 - Tocca alla Fiorentina il calcio d'inizio del match: PARTITI!

13.00 - I due capitani Ievoli e Alexiou davanti ad Ancora per il sorteggio.

12.58 - Squadre che entrano in questo momento sul terreno di gioco.

12.52 - Squadre fra pochi minuti in campo.

12.24 - Modulo speculare per Galloppa, il cui tridente offensivo sarà guidato da Jacopo Tarantino, affiancato dal temibile italo-francese Caprini, sei gol sin qui in campionato, e da Bertolini.

12.18 - Spicca una novità in casa nerazzurra: vista l'assenza di Giacomo De Pieri, alle prese coi postumi del duro trattamento riservatogli dal rude difensore dell'Arsenal Maldini Kacurri, Zanchetta propone dal primo minuto Ayman Zouin, classe 2006, visto solo nei minuti finali della gara contro il Lecce. Zouin affiancherà Lavelli e Quieto nel tridente offensivo. Panchina per Topalovic, giocherà Venturini al suo posto.

