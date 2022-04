La Procura FIGC ha chiesto di inibire per 12 mesi Andrea Agnelli e di comminare una multa di 800mila euro alla Juve nell'ambito dell’indagine sulle plusvalenze fittizie , nel processo davanti dal Tribunale Federale iniziato oggi. Tra gli altri dirigenti bianconeri, per Fabio Paratici , firmatario di 32 contratti con valutazioni giudicate gonfiate, sono stati chiesti 16 mesi e 10 giorni di inibizione, per Federico Cherubini 6 mesi e 20 giorni, per Pavel Nedved 8 mesi al pari di Maurizio Arrivabene .

Per quanto riguarda il Napoli, l'altra big coinvolta, la richiesta è di 11 mesi e 5 giorni di inibizione per il presidente Aurelio De Laurentiis, 6 mesi e 10 giorni per la moglie, il figlio Edoardo e la figlia Valentina, mentre per Chiavelli 9 mesi e 15 giorni. Infine, per il club partenopeo 329 mila euro di ammenda.

In totale, per la cronaca, sono 11 società coinvolte, fra le quali 5 di serie A (Juve, Napoli, Samp, Empoli e Genoa), 2 di Serie B (Pisa e Parma), più Pro Vercelli e Pescara e le non più affiliate Chievo e Novara.