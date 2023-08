A margine del galà di presentazione del Sassuolo 2023-2024, l'ad del club neroverde Giovanni Carnevali si intrattiene ai microfoni di Sky Sport.

C'è la sensazione di fare il salto di qualità arrivando magari in Europa?

"Questo è l'obiettivo. Siamo una società giovane, all'11esimo campionato di Serie A consecutivo. Ci stiamo costruendo una storia con la politica di crescere giovani e di mandarli in grandi club. E' tutto un percorso che ci permetterà un giorno di fare cessioni importanti. Ma per essere sostenibili nel momento in cui arrivano i top club che quadruplicano i contratti, penso sia giusto dare ad un ragazzo l'opportunità di crescere. L'Europa deve essere un obiettivo, ci proviamo anche se sappiamo che è difficilissimo viste le prime sette squadre".

Scamacca può vedere nell'Inter il trampolino di lancio definitivo?

"Reputo che sia un giocatore che non ha ancora dato il meglio di sé, ha possibilità di crescita. E' un giocatore importante che farebbe bene in qualunque club italiano. Io fossi in lui rimarrei in Premier, un anno non è bastato per capire le qualità di questo ragazzo, è troppo poco. Poi qualunque squadra scelga, sarà un grande acquisto: è un giocatore di qualità, pochi sono forti nello stesso ruolo come lui".

Ha novità sul portiere Inter?

"Ho già detto di fare presto se no devono andare Marotta e Ausilio in porta. Spero trovino la soluzione, noi abbiamo due portieri che magari farebbero comodo all'Inter ma ce li teniamo stretti. Loro puntano sugli stranieri, i nostri sono italiani...".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!