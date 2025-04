Nel corso della puntata di stasera di Sky Calcio Club, l'ex nerazzurro Giuseppe Bergomi commenta così il momento dell'Inter dopo la vittoria contro il Cagliari, a poche ore dalla sfida contro il Bayern Monaco: "I tedeschi non cambiano atteggiamento - ha esordito -, in casa o in trasferta fanno sempre la loro partita. Hanno grande intensità, fanno tutte coppie e vanno a uomo ovunque".

Bergomi ha lodato la capacità dell’Inter di adattarsi: “Bastoni faceva la punta a Monaco, Barella si abbassava tantissimo per gestire la pressione. Quando non c’è spazio, l’Inter è brava a rifugiarsi sul portiere e a ripartire. Anche Darmian, a un certo punto, sembrava un centravanti. Kane si abbassava, segno che anche loro avevano timore. Carlos Augusto ha fatto una partita importante, e l’Inter ha saputo tenere il pallone per un minuto e mezzo sullo 0-1, segno di grande maturità”.

L’ex difensore si è poi soffermato su Arnautovic, autore di un gol e un assist contro il Cagliari: “È sempre stato il mio preferito tra le punte di riserva. A Milano non è facile se ti prendono di mira, ma ora si sta guadagnando tutti. È uomo spogliatoio, Calhanoglu è un suo grande amico, e questo conta. Sta segnando gol pesanti, e la squadra lo sta seguendo”.

Infine, un elogio a Lautaro: “Tira benissimo, ha un tempo di stacco eccezionale e gestisce il pallone con qualità”.