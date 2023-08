ll direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha parlato ai microfoni di Sportmediaset prima del match tra Monza e Milan in occasione del Trofeo Berlusconi. Focus sui prossimi obiettivi di mercato, partendo dal mirino sull'attaccante: "Le idee sono molto semplici: cerchiamo di prendere qualcuno che faccia gol. Il quando non è in questo momento programmabile, stiamo lavorando su più strade. Cercheremo di individuare il giocatore più adatto al nostro allenatore, poi la cosa importante è che venga e faccia gol, che sono alla base di un attaccante".

Balogun una prima scelta?

"Balogun è una delle opportunità, non c'è una prima, seconda o terza scelta. Ci sono delle opportunità, scelte le faremo più avanti e faremo quella giusta".

Lukaku potrebbe tornare in Italia con la Juve, che emozioni proverebbe a trovarselo davanti?

"Non mi interessa. Parlo dei giocatori dell'Inter, di quelli che sono stati e di quelli che saranno. Lo dico con la massima serenità, non mi interessa; sono contento della squadra e degli attaccanti che abbiamo. Aggiungeremo un attaccante prima del via del campionato, questi sono i giocatori che faranno tutto per il bene dell'Inter e per cercare di far vincere le partite all'Inter. Il resto non conta”.

Anche Baccin è presente all'U-Power Stadium per la sfida tra biancorossi e rossoneri.

