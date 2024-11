Esordio al Ferraris che sembrava da dimenticare quello di Mario Balotelli con il suo Genoa ad un passo dal ko con il Como, ma salvatosi sul finale. È Da Cunha a sottoscrivere il vantaggio dei lombardi in casa grazie ad un intuizione del solito Nico Paz che serve un assist al bacio. Ancora l’argentino imbocca, nel secondo tempo, il pallone del raddoppio firmato da Cutrone, ma il VAR rileva un millimetrico offside e riporta il tabellina sull’1-0. Risultato che sembrava bastare agli ospiti per tornare a casa con i tre punti, ma nelle ultime battute di gara un rapace Alessandro Vogliacco mette a segno il gol del pareggio e fa esplodere il pubblico rossoblu che si fomenta nell’ultimo giro d’orologio. Super Mario può festeggiare la sua prima partita sotto gli occhi del suo nuovo pubblico, sorriso però viziato dall'ammonizione arrivata sette minuti dopo l'ingresso in campo.