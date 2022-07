Dopo i tanti rumors e dopo le dichiarazioni piuttosto nette di De Laurentiis, ora è ufficiale: il Napoli e Dries Mertens si separano. Una storia d'amore che durava dal 2013 e che si interrompe per volontà del club azzurro, che senza troppo dispiacere non è riuscito a trovare il compromesso con il belga per rinnovare il contratto, lasciando quindi partire a parametro zero. Oggi i ringraziamenti di rito apparsi anche sui social della società campana.