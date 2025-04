Il Venezia batte un colpo importante per mantenere vive le proprie speranze salvezza, il Monza probabilmente perde l'ultimo treno prima di scivolare nel baratro. La formazione di Eusebio Di Francesco supera i brianzoli nel match del sabato pomeriggio al Penzo, grazie alla zampata vincente del ceco Daniel Fila che al 72esimo capitalizza l'assist di Mikael Ellertsson e batte il portiere biancorosso Stefano Turati. Un gol che vale ai lagunari la possibilità di sperare ancora in qualcosa, mentre per il Monza questa sconfitta suona come la pietra tombale sull'avventura in Serie A.