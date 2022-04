In quella che in passato fu la sua casa, Ciro Immobile continua la sua marcia impressionante a suon di gol in campionato trascinando la Lazio al successo per 4-2 sul Genoa a Marassi nel lunch match della 32esima giornata di Serie A. Dopo il vantaggio iniziale dei biancocelesti firmato da Adam Marusic, nella ripresa si scatena l'attaccante campano che demolisce la formazione di Alexander Blessin con una tripletta che gli permette di superare Giampiero Boniperti nella classifica all time dei marcatori del campionato italiano, intervallata dal gol del Grifone frutto di un'autorete sfortunata di Patric. Lazio che scavalca momentaneamente la Roma al quinto posto, mentre i rossoblu rimangono a quota 22 al penultimo posto in classifica.