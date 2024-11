Un punto a testa per Empoli e Udinese, che allo stadio 'Castellani' si spartiscono la posta in palio pareggiando 1-1. Passano in vantaggio i padroni di casa al 23' grazie a Pietro Pellegri, al terzo gol consecutivo in Serie A dopo quelli segnati contro Como e Lecce, ma non riescono a mantenere il risultato a loro favore facendosi riprendere al 76' da Keinan Davis. La squadra di Roberto D'Aversa, dunque, non riesce a sorpassare in classifica i bianconeri, che restano a +1 fermando il trend negativo di tre sconfitte consecutive.