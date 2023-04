>Nel giro di poche ore, la Roma ha esautorato Pietro Berardi dal ruolo di CEO e nominato chi siederà al suo posto nella propria dirigenza in qualità di amministratore delegato e direttore generale: si tratta di Lina Souloukou, 40enne greca di Larissa, passato da pallavolista di buon livello, che ha fatto Corte arbitrale per il calcio della Federazione greca per cinque anni e negli ultimi dodici anni ha collaborato con molti club, istituzioni de altri componenti del calcio, come giocatori ed allenatori. "Leader esperta, rispettata e riconosciuta nel mondo del calcio e del business", le parole di Dan e Ryan Friedkin, presidente e vicepresidente del club per presentare la nuova dirigente.