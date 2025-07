Alla fine l'Inter ha deciso di non affondare per Sam Beukema, uno dei tanti nomi avvicinati al club nerazzurro per la difesa del futuro. Il difensore, diventato qualche giorno fa un nuovo giocatore del Napoli, ha spiegato nella conferenza stampa di presentazione i motivi della sua scelta: "Quando mi hanno chiamato, ho pensato subito 'i campioni d'Italia mi hanno chiamato, non è difficile...'. È una società con grande storia, grande tifo, passionale. E questo mi piace molto".