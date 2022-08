Niente Serie A per Marcos Senesi, accostato da alcuni giornali anche all'Inter come possibile erede in rosa di Ranocchia. Nelle ultime ore il Bournemouth ha infatti ufficializzato l'acquisto dell'ormai ex difensore del Feyenoord, pronto a proseguire la sua carriera in Inghilterra. Senesi ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026.