La Lazio pesca dalla Juve per rinforzare la sua mediana: è ufficiale l'arrivo nella Capitale di Nicolò Rovella, che raggiunge Maurizio Sarri in prestito biennale con obbligo di riscatto al verificarsi di determinati risultati sportivi.

"Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva è pari a € 17 milioni, pagabili in tre esercizi", fa sapere il club bianconero in una nota pubblicata sul proprio sito Web.