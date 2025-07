Parte con una sconfitta a sorpresa la stagione del Napoli, alla prima uscita in amichevole con lo scudetto cucito sul petto dopo la vittoria dello scudetto nella passata stagione. A Dimaro la squadra di Conte va ko 2-0 contro l'Arezzo, formazione di Serie C allenata dall'ex attaccante azzurro Cristian Bucchi: per i toscani reti di Pattarello e di Varela.