Intervistato dalla Gazzetta di Parma, Enrico Delprato ha esaltato le doti calcistiche e umane di Giovanni Leoni, suo compagno di reparto in gialloblu, che da da qualche mese è l'obiettivo di mercato prioritario dell'Inter per la difesa: "Le prestazioni che ha fatto l'anno scorso sono sotto gli occhi di tutti, la cosa che mi colpisce di più è che in ogni allenamento lavora sempre al massimo e deve continuare ad avere questa tranquillità e spensieratezza. È un ragazzo giovanissimo con delle qualità fisiche e atletiche importanti, per noi è un valore aggiunto e, nonostante l'età, non si perde in chiacchiere ma ha la mente focalizzata sul lavoro quotidiano e sulla voglia di migliorarsi ogni giorno".