Archiviato il "caso" Calhanoglu, da oggi (si legge sulle pagine nazionali del Corriere della Sera) l'Inter lavorerà su Lookman. Ieri l'ennesimo contatto con gli agenti del giocatore. Continua però il muro contro muro con l'Atalanta. I nerazzurri non hanno ancora alzato l'offerta da 40 milioni di euro e i Percassi non scendono da quota 50. Il giocatore non vuole però altre destinazioni.

In conseguenza di ciò l'affare Leoni slitta alle ultime settimane di agosto. L'Inter è la destinazione preferita del ragazzo, ma senza un extra-budget da Oaktree il tesoretto dovrà arrivare dalle cessioni.