La Juventus ha dato l'annuncio ufficiale: sarà Paolo Montero, tecnico della Primavera bianconera, a prendersi carico della guida della squadra per le ultime due partite di campionato contro Bologna e Monza, in sostituzione dell'esonerato Massimiliano Allegri. Quest'oggi, Montero dirigerà l'allenamento di rifinitura prima della partenza per il capoluogo emiliano.