Il Lecce esonera il tecnico Gotti. Fatale all'ex Udinese il pari interno di ieri contro l'Empoli. Ecco la nota ufficiale del club salentino pubblicata pochi minuti fa sul sito:

"L’U.S. Lecce comunica di aver sollevato, in data odierna, dall’incarico di tecnico della Prima Squadra il Sig. Luca Gotti. A mister Gotti il ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con professionalità, impegno e dedizione, augurando le migliori fortune".