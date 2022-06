Dopo il biennio vissuto a Genova, concluso amaramente con la retrocessione in Serie B, Mattia Destro si trasferisce a titolo definitivo all'Empoli firmando un contratto fino al 30 giugno 2023. La notizia era nell'aria da giorni, anche se qualche settimana fa si era parlato dell'attaccante ex Roma addirittura in ottica Inter, club al quale lo aveva proposto il suo agente.