Sarà Cesc Fabregas a guidare il Como nella prossima stagione di Serie A. Il tecnico catalano ha firmato un contratto quadriennale come capo allenatore dopo il successo della scorsa stagione come tecnico ad interim e assistente, culminata con la promozione nel massimo campionato. Osian Roberts, invece, si concentrerà sul ruolo di Head of Development del Como 1907, con il compito di creare una cultura identitaria all’interno dell’organizzazione, compresi i piani di formazione degli allenatori e di sviluppo dei giocatori.

"Sono molto felice di iniziare questa stagione come capo allenatore e ringrazio il gruppo proprietario per avermi affidato questo incarico. Condivido le ambizioni del gruppo e credo che questo sia solo l’inizio del cammino di questo club. Sarà una stagione difficile e importante, ma io e il resto dello staff tecnico siamo pronti e ci crediamo tutti”, ha commentato l'ex Arsenal e Barcellona dopo l'annuncio.