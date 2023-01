Non solo Inter-Napoli. In contemporanea al big match di San Siro era in programma stasera anche Udinese-Empoli. 1-1 il match giocato alla Dacia Arena con Baldanzi che aveva sbloccato la sfida dopo pochi minuti. Nella ripresa è arrivato invece il pareggio friulano firmato da Pereyra. Da segnalare anche un finale di sofferenza per i toscani, rimasti in dieci per l’espulsione per somma di ammonizioni di Akpa Akpro, autore di un fallo su Udogie. Ma l’assedio finale non basta al padroni di casa, la sfida finisce in parità.