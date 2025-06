Tuttosport rispolvera oggi alcuni passaggi della tesi "I miei principi di gioco" con cui Cristian Chivu aveva superato il corso per "Allenatore Professionista di Prima Categoria Uefa Pro".

Chivu scriveva: "Vivo ogni giornata come se fosse “la Giornata!”. Ho voglia di portare avanti la mia passione, imparare cose nuove, uscire dalla mia zona confort, insegnare, educare ed aiutare gli altri a migliorarsi. Ho un bisogno constante di nuovi stimoli, di sfide e di trovare la via per raggiungere i miei obiettivi. In sostanza, ho sempre voglia di migliorarmi. Inoltre, possiedo l’ambizione per superare ogni difficoltà e mettermi costantemente in gioco partendo da quello che è la mia idea di calcio, ciò che ho imparato, vissuto o che mi è stato insegnato".

Secondo Tuttosport, Chivu non vede l'ora di cominciare, è carico e non spaventato dalla responsabilità che lo attende. Si è preparato per questo compito, anche se magari non pensava che la grande occasione sarebbe arrivata così presto.