"Ringrazio club, staff, giocatori e tifosi per aver creduto in me e nel nostro progetto. Insieme abbiamo superato ostacoli e scritto una pagina che porterò sempre nel cuore. Grazie Parma!". Con queste parole sul proprio profilo Instagram, Cristian Chivu ha voluto chiudere anche a livello social la sua parentesi con il club emiliano. Per lui stanno per aprirsi le porte dell'Inter.