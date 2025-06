La carriera di Ionut Radu proseguirà nel Celta Vigo. Dopo la notizia emersa ieri dell'offerta degli spagnoli, oggi arriva l'aggiornamento riguardo alla svolta positiva nella trattativa. Secondo Fabrizio Romano, infatti, l'estremo difensore reduce da sei mesi molto positivi a Venezia firmerà oggi un contratto di quattro anni col suo nuovo club.

🚨🇷🇴 Ionut Radu signs in today as new Celta Vigo goalkeeper on four year deal valid until June 2029. pic.twitter.com/S7syswYYBA