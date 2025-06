"Sono sincero, non riesco a dare un giudizio su quanto è accaduto. Certo è che per far sì che Acerbi rinunci ad andare in Nazionale deve esserci stato qualcosa prima, però non ho idea quali retroscena possano esserci per spiegare quello che è successo". Così Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, commenta su Tuttosport la vicenda che ha visto protagonista il difensore dell'Inter.