L'attaccante arriverà, ma non in tempo per giocare il Mondiale per club. Secondo quanto riportato oggi da Il Giorno, l'Inter ha effettivamente messo sul taccuino sia Ange-Yoan Bonny che Rasmus Hojlund, ma ad oggi non ci sono le condizioni per chiudere uno o addirittura entrambi gli acquisti entro il termine di domani, quando scadrà la mini-sessione di mercato in corso.

I due giocatori restano comunque nel mirino nerazzurro, potrebbero addirittura arrivare entrambi nel caso in cui Chivu dovesse valutare di non voler più trattenere Taremi, a cui manca un solo anno di contratto. Ad oggi, però, l'ipotesi più probabile è che arrivi uno solo dei due, nonostante le partenze di Arnautovic e Correa. L'argentino era infatti fuori dalla lista Champions e non è immaginabile avere un reparto con Lautaro, Thuram, Taremi, Bonny e Hojlund con uno dei cinque che accetta di non fare le coppe.

Il quinto attaccante, se ci sarà, dovrà essere un prodotto del vivaio (quindi iscrivibile alle liste) oppure un giocatore ai margini del progetto, come era Correa.