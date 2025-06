Il nome di Rasmus Hojlund resta quello preferito in casa Inter per rimpolpare e rinforzare l'attacco di Chivu. Anche il Corriere dello Sport conferma il forte interesse nerazzurro per l'ex atalantino.

"Ho un contratto fino al 2030, quindi mi aspetto di giocare per il Manchester United ", ha detto ieri l'attaccante danese di 22 anni. " Dietro parole che all’apparenza potrebbero sembrare destinate all’Inter, in realtà potrebbe celarsi un messaggio ai Red Devils per dare seguito al dialogo del suo entourage - puntualizza il Corsport -. Il club inglese al momento non si è dimostrato particolarmente favorevole al prestito con diritto di riscatto, preferendo una cessione definitiva. L’ostacolo sulla formula viene visto come tale da Hojlund, lusingato dalla possibilità di tornare in Italia per comporre la batteria delle punte assieme ai titolarissimi Lautaro e Thuram. L’Inter non è intenzionata a mollare l’osso, puntando anche sul fatto che allo United non converrebbe tenersi un giocatore scontento, con il rischio di una pesante svalutazione rispetto a quanto speso due estati fa". Prezzo? 40-45 milioni. I nerazzurri insisteranno sul prestito.