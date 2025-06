Finita l'Era Luciano Spalletti. Da ieri è ufficiale l'esonero, come rivelato dallo stesso allenatore in conferenza stampa. Oggi, dunque, l'ultima panchina azzurra per Spalletti, che contro la Moldova intende lasciare almeno con tre punti dopo il rovescio di Oslo.

Risoluzione consensuale, nessuna buonuscita come riferisce la Gazzetta dello Sport. Chi al suo posto? Si prepara la successione immediata: Claudio Ranieri ha superato Stefano Pioli. Contattato dal presidente Gravina, Friedkin è stato molto disponibile, e il tecnico è pronto ad assumere un “doppio” incarico, ct azzurro e consulente esterno della Roma. Non ci sono problemi da parte del club. "Ranieri non ha problemi ad accettare l’Italia, un onore straordinario per una carriera straordinaria. La Roma non perderà la sua visione di grande saggio con il quale pensare in grande", assicura la rosea.