Non solo Hojlund. Come ormai si è capito, l'Inter è alla ricerca di due attaccanti, considerando gli addii di Correa e Arnautovic e il contributo insufficiente fornito lo scorso anno da Taremi. A Thuram e Lautaro servono alternative valide e una non può bastare.

Ecco perché da tempo Ausilio si è messo sulle tracce di Bonny, 21enne francese del Parma. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri hanno in mente di fare un tentativo last-minute per l'attaccante considerando che domani sera si chiude la finestra di mercato utile per il Mondiale per Club. "Verosimile che oggi possa essere il giorno buono per un contatto tra l’Inter e il Parma, per provare a vedere se ci sono le condizioni per chiudere subito l’affare - si legge -. Complicato, il club gialloblu non ha la stessa fretta dei nerazzurri. La valutazione è alta: 25 milioni di euro. Ma Chivu e i nerazzurri sono convinti di aver di fronte un giocatore di grande prospettiva e anche da un numero di gol nelle gambe maggiore di quello che ha mostrato fin qui".

Il piano è chiaro: Bonny subito, Hojlund più in là. Due punte per completare il reparto ed evitare gli errori già commessi in passato.