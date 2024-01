Gabriele Cioffi, tecnico dell'Udinese, ha parlato in conferenza delle modalità tattiche della sua squadra, citando anche l'Inter: "L'idea è sempre quella di non portarsi l'avversario in casa, perchè il menù del calendario è bello saporito e spesso possono essere gli avversari che ti costringono a schiacciarti. L'unica gara dove è stata una scelta è quella contro l'Inter".